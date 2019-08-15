بعد وفاة العروسة "إيمان".. 7 نصائح لنشر الملابس في أمان

عقب 25 يوما من زفافها، توفيت العروس" إيمان.ش"، نتيجة سقوطها من بلكونة منزلها الكائن بالطابق الخامس في مركز ههيا أثناء نشرها ملابس بعد غسلها، ما أدى لإصابتها ونقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق إلا إنها توفيت متأثرة بإصابتها، وسط رثاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأسرتها.

مع تكرار تلك الحادثة، يقدم موقع "هن" بعض النصائح لتجنب السقوط أثناء نشر الغسيل، ومنها:

- استبدال منشر البلكونة بالمنشر الداخلي.

- دق منشر أعلى البلكونة بدلا من المنشر الخارجي.

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- النشر في الأحبال الداخلية الملائمة لطولك، بدلا من الشب للأحبال الخارجية.

- تجنب النشر عند الشعور بالدوار.

- انشري في النهار لأمانك، لتجنب ظلام الليل الدامس.

- عدم الحديث مع الآخرين.

- تجنب الحديث بالهاتف المحمول أثناء النشر.