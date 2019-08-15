العثور على جثة ابنة مليونيرة بريطانية في حمام سباحة

عثرت خدمة الإسعاف على ابنة المليونيرة البريطانية راشيل كلاتشر، في حمام للسباحة في مدينة مايوركا الإسبانية وقد فارقت الحياة.

وقالت صحيفة "التلجراف" البريطانية أمس، إن جوزي، هي ابنه المليونيرة البريطانية راشيل كلاتشر، وبدأت تفاصيل الحادثة بالتكشف عندما سمع الجيران أصوات صراخ تصدر من داخل فيلا كانت تقضي فيها إجازتها الصيفية رفقة أصدقائها ووالدتها.

وذكرت الصحيفة، أنه عقب وصول الطوارئ لم يتمكنوا من إنقاذ الفتاة من الموت، ووجدوها جثة في المياه.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المسعفين حاولوا إنقاذ جوزي كلاتشر التي تبلغ من العمر 18 عاما، بعد اكتشاف جثتها في حمام للسباحة داخل فيلا في بلدة ألارو في مدينة مايوركا عند نحو الساعة السابعة صباحا الثلاثاء الماضي، نقًلا عن موقع سكاي نيوز.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، أن بلاده على اتصال مع السلطات الإسبانية، مؤكدا دعمه لعائلة الضحية.

يذكر أن راشيل كلاتشر، والدة الضحية جوزي، أحد مؤسسي شركة خدمات الرد على المكالمات الهاتفية العالمية "مونيبيني"، التي يقال إن قيمتها تزيد على 100 مليون جنيه إسترليني، والتي أسستها برفقة شقيقها عام 2000، وقام الأمير تشارلز بافتتاح مكاتب الشركة الجديدة في ريكسهام عام 2017.