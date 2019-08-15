جوليان مور من أبرز مشاهير هوليوود وتشتهر بارتدائها أكثر الصيحات جرأةً

تعدُّ الممثلة جوليان مور من أبرز مشاهير هوليوود اللاتي تخطين حاجز الـ50 عامًا، كما أنها من أكثر النساء أناقةً في هوليوود وتشتهر بارتدائها أكثر الصيحات جرأةً على السجادة الحمراء دون أن تبذل أدنى مجهود.

لذلك، ليس من المستغرب أن يحبها المصممون ويرغبون في ارتدائها لتصاميمهم، مثل علامة جيفنشي التي تتعاون معها منذ سنوات لتصميم إطلالاتها على السجادة الحمراء، لكن الحديث اليوم ليس عن إطلالتها على السجادة الحمراء بل خارجها.

فقد حضرت مور عرضًا لفيلمها الجديد After the Wedding في مدينة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مرتديةً فستانًا أنيقًا مع نمط أحذية غريب ولكن أنيق في الوقت نفسه وهو صندل البيركينستوك Birkenstock.

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ونسّقت النجمة فستانها البنفسجي المطبّع والمزيّن بالكشاكش من توقيع إيزابيل مارنت مع صنادل بيركينستوك سوداء، وبدت مور كخبيرة للموضة حيث سبق أن رأينا هذه الإطلالة على الكثير من نجمات موضة الشارع.

فكيف تمكّنت من جعل الزي المكوّن من قطعتين رائعًا؟ السرُّ يتمثّل في قصة الفستان الميدي الذي يتميّز بخصر ضيق مجعد وأكمام منتفخة، بالإضافة إلى تفاصيله الجميلة والتي كانت كافيةً لخلق التوازن المثالي مع الصنادل الكلاسيكية.

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