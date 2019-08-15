عروسان يطعمان "المعازيم" من بقايا الطعام بحفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

استعان عروسان بريطانيان بفضلات وبقايا الطعام لتحضير كمية كبيرة من الوجبات كانت كافية لإطعام جميع الضيوف في حفل الزفاف، وفقًا لـ"24"إماراتي.

وكان كايلي وجو تيلستون مصممان على تحضير مأدبة طعام مميزة للضيوف البالغ عددهم حوالي 280 شخصاً، لكنهما في الوقت نفس كانا حريصين على تجنب إهدار الطعام، فقررا إعادة استخدام بقايا الطعام لإعداد مأدبة الزفاف.

وقدم العروسان أصنافاً متنوعة من الطعام، مثل الأسماك واللحومات والدجاج، بل وقدما خيارات نباتية وأخرى خالية من الغلوتين، وكل ذلك تم باستخدام بقايا الأطعمة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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وفي حديثها إلى بي بي سي حول حفل زفافها في قاعة فيكتوريا في سالتير، غرب يوركشاير، قالت كايلي، إنها وزوجها الجديد يحاولان تجنب الهدر كلما أمكن ذلك.

وأضافت "سنكون دائماً مبدعين بشأن ما يمكن أن نطبخه من بقايا الطعام لتجنب رميها، وبالتالي فقد جمعت هذه الفكرة بين مبادئنا والرغبة بتقديم وجبات الطعام لأكبر عدد من الأشخاص".

واستعان العروسان أيضاً بمشروع "ريل جانك فود بروجيكت" الذي يدير مجموعة من المطاعم، ويقوم ببيع بقايا الوجبات بدلاً من التخلص منها، وتم تحضير المأدبة على شكل مجموعة مختارة من المقبلات، وبوفيه على طراز المهرجانات، تم تقديمه في عبوات من الورق المقوى المعاد تدويرها.