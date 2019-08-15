بملابس العيد والمايوه.. إطلالات الفنانات في عيد الأضحى

احتفلت كل فنانة بعيد الأضحى المبارك على طريقتها الخاصة، سواء على البحر، أو خارج مصر، وتنوعت إطلالاتهن، والتي يستعرض التقرير التالي بعضا منها.

فيفي عبده

شاركت فيفي عبده متابعيها وجمهورها بفيديو ظهرت فيه مرتدية فستان من اللون الأزرق، شيفون قصير، وترقص على أغنية خليجية "تعالى يا ابن الحلال"، ولقى الفيديو كثير من التفاعل من قبل متابعيها.

منة فضالي

حرصت منة فضالي خلال أيام العيد على مشاركة جمهورها بصور من وجودها بالساحل الشمالي وارتدت عدد من المايوهات وملابس البحر الجريئة التي ميزتها منذ فترة، من بينها مايو بكيني أحمر، وكاش مايو أبيض، وكان شعرها قصيرا، وتقريبا دون مكياج.

حلا شيحة

شاركت حلا شيحة متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من احتفالها مع أبنائها بعيد الأشحى المبارك في كندا، وكتبت في تعليقها على عدد من الصور التي نشرتها، "عيد سعيد عليكم كلكم من كندا، قضاء إجازة العيد مع أطفالي لا شيء يضاهي ذلك، لا شيء يساوي الأسرة، بالرغم من بعد المسافات بيننا إلا أننا قريبون جدا، إنهم روحي"، وأغلقت التعليقات على الصور.

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بشرى

شاركت بشرى متابعيها بصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأحدث إطلالتها.

وارتدت بشرى ملابس العيد، وكانت عبارة عن هوت شورت من اللون الأبيض، و"توب" من اللون الأبيض، وكيمونو روز فاتح، عليه رسمة جناحات بالجليتر، وكتبت بشرى في تعليقها على الصور، "لبس العيد".

منة شلبي اختارت منة شلبي أن تحتفل مع متابعيها عبر "إنستجرام"، بصور تجمعها بوالدتها، وقالت إنها عيدها، وكتبت منة في تعليقها على الصور، "العيد فرحة وأجمل فرحة إن اللي بتحبهم يبقوا بخير وصحة وسعادة.. كل سنة وأغلى واحدة في حياتي طيبة وجميلة وكل سنة وأنتوا طيبين ومبسوطين ووسط حبايبكم".