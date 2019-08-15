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مرض التهاب الأعصاب يعتبر من الأمراض، التي يمكن أن تؤثر على حياتك اليومية بشك أو بآخر، ولكل عصب في أجهزتك الحيوية وظيفة محددة، لذلك تعتمد أعراض التهاب الأعصاب على نوع الأعصاب المتأثرة.
يتم تصنيف الأعصاب بحسب موقع "مايو كلينك" إلى:
الأعصاب الحسية
التي تتلقى الإحساس، مثل درجة الحرارة أو الألم أو الاهتزاز أو اللمس، من الجلد.
الأعصاب الحركية
التي تتحكم في حركة العضلات.
أعصاب مستقلة
تتحكم في وظائف مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والهضم والمثانة.
أعراض الاعتلال العصبي المحيطي قد تشمل:
خدر
بداية تدريجية للخدر أو الوخز في قدميك أو يديك، والتي يمكن أن تنتشر إلى أعلى في ساقيك وذراعيك
آلام
ألم حاد أو خفقان أو ألم حارق، أثناء الأنشطة التي لا ينبغي أن تسبب الألم، مثل الألم في قدميك عند قيامك أو عندما يكونوا تحت البطانية.
حساسية
حساسية شديدة للمس.
سقوط
عدم التوازن والسقوط.
العضلات
ضعف العضلات والشعور كما لو كنت ترتدي قفازات أو جوارب عندما لا تكونين كذلط
الشلل
إذا كانت الأعصاب الحركية تتأثر بشدة بالالتهاب.
إذا تأثرت الأعصاب اللاإرادية، فقد تشمل العلامات والأعراض:
عدم تحمل الحرارة
التعرق الزائد أو عدم القدرة على التعرق
الأمعاء
ومشاكل المثانة أو الجهاز الهضمي.
تغييرات في ضغط الدم
ما يتسبب في الدوار أو الدوار.
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