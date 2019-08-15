تعرّفي على أبرز صيحات جينز الدنيم الخريفية وكيفية تنسيقها مع مختلف ملابسك

البنطلون الجينز من أساسيات خزانة ملابسك على مدار العام؛ لأنه يمدُّك بالراحة والأناقة في الوقت ذاته ويتيح لك اختيارات متعدّدة لتُجدِّدي بها إطلالاتك بين الحين والآخر.

ومع اقتراب موسم الخريف، ستحتاجين حتما لتجديد خزانة ملابسك ببعض القطع الجديدة التي تتواكب مع آخر الصيحات في عالم الموضة وتحقيق المعادلة الصعبة وهي الراحة والأناقة،؛ لذا ندعوك للتعرُّف على آخر صيحات البنطلون من جينز الدنيم من مجلة ماري كلير.

الباجي

لطالما تربّع جينز البوي فريند على صيحات الجينز في الأعوام الماضية فهو يمنحك إطلالة دراماتيكية ولا شك في ذلك لكنه لا يمنحك الإطلالة الأنثوية كما ينبغي، لذا جرّبي بنطلون الباجي ليُضفي على إطلالتك بريق وأناقة الصورة الظلية ونسّقيه مع التوب الجريء وانطلقي بحرية ورشاقة.

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المفتوح من الجانبين

ينطلقُ البنطلون المفتوح من الجانبين بقوة في موسم الخريف، فهو مزيج بين أناقة البنطلون السكيني والستايل الكلاسيكي المعروف، ارتديه عند التسوق أو التنزه مع أصدقائك لتناول الغداء أو احتساء القهوة.

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الساق المستقيمة

لم يغب البنطلون السكيني عن ساحة الموضة خلال السنوات الماضية، لكنك تحتاجين فرصة ليتنفس كاحلاك بهذا الستايل المريح، بالساق المستقيمة التي تمنحك التألق المرغوب والراحة في كل المناسبات.

ستُهيمن الساق الواسعة ذات الخصر العالي على اختيار الأنيقات حول العالم، وستمنحك هذه القصة الرائعة إطلالة عملية ناعمة ومريحة طوال النهار لتتمكّني من ممارسة المشي لساعات طويلة دون عناء.

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