كريس جينر تتألق بفستان نقشة "الأناناس" وأكملت إطلالتها بنظارات شمسية في إيطاليا

تألقت نجمة تلفزيون الواقع كريس جينر والدة فتيات كارداشيان – جينر بفستان نقشة الأناناس، ونشرت صورة لها بالفستان وهي تحمل ستورمي ابنة ابنتها كايلي جينر، واضعة على رأسها قبعة القش وأكملت إطلالتها بنظارات شمسية وكشفت من خلال التعليق أنها تتواجد في إيطاليا.

هذه الإطلالة الصيفية كانت سبقتها إليها الفنانة الإماراتية أحلام والتي سبق وأن نشرت صورًا لها بالفستان نفسه خلال شهر تموز/يوليو الماضي خلال تواجدها في موناكو، إلا أن أحلام وضعت لمستها بارتداء قلادة ضخمة، مع إكسسوارات وتركت شعرها مُنسدلًا.

الفستان الذي يمكن وصفه بـ"الصيفي" بامتياز، هو من تصميم دار الأزياء العالمية دولتشي أند غابانا، وقد تميز بالخطوط العرضية البيضاء والسوداء، مع رسومات لفاكهة الأناناس بأحجام كبيرة موزعة على كامل الفستان، كما تميز بطوله الذي يصل لحد الكعب.

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يُشار إلى أن دولتشي أند غابانا اعتمدت مؤخرًا وبشكل كبير على الزخرفات والأشكال المميزة في فساتينها الصيفية مثل نقشات الورود والحيوانات والفاكهة، وارتدى عدد من النجمات العربيات والعالميات مجموعة من هذه الفساتين المميزة، من بينهن الفنانة المصرية إلهام شاهين التي ارتدت فستانًا برسومات "الكلاب والورود" وتعرضت وقتها لموجة من السخرية والانتقادات بسبب الفستان.

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