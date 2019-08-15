الإطلالة الأحادية تهيمن على موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
تهيمن الإطلالة الأحادية على الموضة النسائية في خريف/شتاء 2019/2020 لتمنح المرأة مظهرا جذابا ينطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت الستايلست الألمانية فاليريا ليشت إن الإطلالة الأحادية تقوم على تنسيق قطع ملابس ذات لون واحد فقط، مشيرة إلى أنها تجعل القوام يبدو أطول وأنحف بصريا، خاصة مع الأسود سيد الألوان.
وأضافت ليشت أن الإطلالة الأحادية تتألق هذا الموسم بألوان زاهية كالأحمر والأخضر التفاحي والبرتقالي المحروق والوردي الساطع والأزرق الملكي.
ولإطلالة أكثر جاذبية وجرأة تنصح ليشت بتنسيق الدرجات المختلفة لأحد الألوان أو تنسيق الخامات المختلفة كتنسيق الحرير مع الجلد أو تنسيق الملابس ذات الطابع المختلف كتنسيق قطعة ذات طابع فخم مع قطعة ذات طابع رياضي.
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