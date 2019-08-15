طريقة عمل الزلابيا في البيت

الزلابيا حلوى تلائم النادي والمنزل، لها طعم لذيذ ورائحة نفاذة، شرقية تعرف كذلك بـ"لقمة القاضي"، وتشبه الدونتس، وتحتار بعض السيدات في طريقة عملها في البيت، موقع "هن"، يقدم لك طريقة تحضير الزلابيا و"تكاتها".

المكونات

2 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب ماء

زيت

شربات

سكر بودرة

قرفة

صوص شوكولاتة

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طريقة التحضير

يخلط الدقيق والملح والنشا والخميرة والسكر والفانيليا.

يضاف الماء ويقلب حتى يصبح الخليط عجين سائل.

يترك العجين ليخمر ثم يقلب مرة أخرى.

لمنع التصاق الزلابيا بالملعقة، وتكوين أشكال غريبة، اغمسي الملعقة في الزيت قبل تشكل كل حبة من الزلابيا.

اقطعي العجين بواسطة الملعقة المبللة بالزيت واقليها في زيت.

يجب أن يكون الزيت غزير، ومتوسط السخونة، (ليس ساخنا جدا).

لا تتركيها لتكتسب لون غامق، بمجرد أن تصبح ذهبية فاتحة اخرجيها من الزيت.

تترك الزلابيا قليلا، ثم حمريها في الزيت الساخن، حتى تكتسب لونها الذهبي الغامق.

عندما تصبح صلبة ومقرمشة من الخارج تكون أكملت تسويتها.

ضيفي الشربات، أو السكر البودرة، أو صوص الشوكولاتة، وتقدم.