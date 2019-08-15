"بتحبها ولا بتفكرك بزينة".. رواد مواقع التواصل يشبّهون دينا الشربيني بزوجة الهضبة

ببشرتها البرونزية وشعر أشقر "كيرلي"، تألقت الفنانة دينا الشربيني بأزياء كاجوال صيفية، في أحدث جلسة تصوير بعدسة كريم نور، مصور النجم عمرو دياب والمشاهير، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ما أعاد الجدل من جديد حول تشابه ملامحها بزينة عاشور، الزوجة الحالية لـ"الهضبة".

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أطلت بـ"ستوميك أوف شولدر"، وبنطلون مشجر من اللونين الأزرق والأبيض، وإكسسوارات من اللون الفيروزي، بالإضافة إلى شعر "كيرلي" متوسط الطول يجمع بين اللونين "الأشقر" و"البني"، في شوارع في منطقة سانت تروبيز بفرنسا.

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رواد مواقع التواصل: "نفس الشيء ولكنكم تحبون برج الحوت"

أكد العديد من رواد موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام"،على التشابه بين لوك "دينا" وملامح "زينة"، ومن أبرز التعليقات: "بتحبها ولا بتفكرك بيها"، و"واضح أوي أنها بتقلد زينة عاشور"، و"بقيتي شبه مرات عمرو دياب أوي"، و"سبحان الله شبه فظيع، نفس لون البشرة والشعر وزينه ودينا نفس الوزن والقافية".

بداية الجدل حول التشابه

أطلت "دينا" بـ"لوك" الأشقر، خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، مع أبطال مسلسل "زي الشمس"، لتنهال بعدهاالتعليقات على إطلالتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام"، أبرزها: "بقت نسخة من زينة عاشور مرات عمرو دياب"، و"بتقلدي زينة مراته ليه"، و"شبه هدى الناظر مديرة أعمال الهضبة"، و"شكلك حلو أوي".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، أكدت انفصال "الهضبة" عن زوجته زينة عاشور قبل ارتباطه بـ"الشربيني"، حيث ردت على سؤال لأحد متابعيها عبر "إنستجرام" منذ أسابيع، جاء فيه "هو أنتي يا ريهام مش عندك مبدأ أنك تكرهي خطافات الرجالة؟"، في إشارة لدينا الشربيني، لتجيب الإعلامية على السؤال، قائلة: "عمرو دياب مطلق بقاله كتير أوي قبل دينا".