فوائد البقدونس بعد نصح 100 مليون صحة بتناوله

من بين الكثير من الاعشاب الخضراء سلطت مبادرة ""صحتنا في أسلوب حياتنا"، المبادرات الرئاسية ضمن حملة "100 مليون صحة"، الضوء على أهمية البقدونس لتناولها على كثير من العناصر التي تحافظ على صحة الانسان.

وارتبط استهلاك البقدونس بإمداد الجسم بالعديد من الفوائد، التي تقدمها "هُن" في التقرير التالي، بحسب موقع "مديكال"..

الوقاية من السرطان:

الفلافونيدات، وهي المركبات النباتية الموجودة بشكل طبيعي في النباتات، يمكن أن تواجه العوامل المسببة للأمراض في الجسم، وقد ثبت أن الفلافونيد الموجود في البقدونس يساعد على الوقاية من سرطان الجلد، ويمنع الآثار الضارة للمركبات الكيميائية الناتجة من شوي اللحوم على درجة حرارة عالية، لهذا السبب من المهم تقديم المشويات على قاعدة من البقدونس ليمتص هذه المواد.

الحماية ضد السكري:

تم فحص نوع الفلافونيد الموجود في البقدونس أيضاً لاستخدامه في علاج والوقاية من مرض السكري، وقد أثبتت الدراسات أنه يمكنه خفض مستويات السكر في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين بسبب محتواه من الميريكتين، كما يبدو أنه يوفر تأثيرات مضادة للالتهابات ومحفزة لإزالة الدهون الزائدة من الجسم.

تحسين صحة العظام:

يرتبط انخفاض تناول فيتامين ك بزيادة مخاطر تكسر العظام، فاستهلاك كمية كافية من فيتامين ك يحسن صحة العظام عن طريق تحسين امتصاص الكالسيوم وتقليل إفرازه في البول.

أما عصير البقدونس فله العديد من الفوائد ومنها:

تعزيز نظام المناعة والوقاية من الالتهابات.

علاج رائحة النفس الكريهة وتطهير الفم من البكتيريا بسبب محتواه من الكلوروفيل.

إدرار البول بشكل طبيعي والمساعدة على تنقية الجسم من السموم.

تنشيط الدم وتنقيته بسبب محتواه من الكلوروفيل والبولي إيثيلين.

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تقليل الغازات والإمساك وعسر الهضم.

تقوية العظام بسبب محتواه من فيتامين ك.

الوقاية من التهابات المثانة الناتجة عن ضغط أو احتباس البول، فهو مدر طبيعي وطارد للبكتيريا.

تحفيز الكلى على إخراج البول.

تحفيز الشهية والمساعدة على عملية الهضم.

الوقاية من الأنيميا.

تنظيم ضغط الدم.

تحسين الرؤية بسبب محتواه من فيتامين أ.

تقليل تساقط الشعر.

سرعة التئام الجروح، وذلك بفضل مادة البيتاكاروتين الموجودة في البقدونس.

تنظيم دورات الحيض وتخفيف التشنجات، بسبب وجود مركب يُسمى أبيول.

عصير البقدونس مصدر ممتاز للنحاس.