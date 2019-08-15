أطعمة تساعد على تقوية جهاز المناعة

تساعد العديد من الأطعمة في تحسين جهاز المناعة وتقوية، ما يساعد على تقليل الإصابة بمختلف الفيروسات والأوبئة التي تهاجم الجسم.

وذكر علماء من جامعة كوين ماري اللندنية، أنه لم يعد من الضروري استخدام الدواء لتقوية جهاز المناعة، حيث يوجد طرق طبيعة وأطعمة لتحسين الصحة والحفاظ عليها، وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفيما يلي، أبرز الأطعمة والنباتات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، وفقا لما ذكره الموقع البريطاني:-

نبتة المريمية

تتميز نبتة المريمية، بأنها المضادة للبكتيريا، والمضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ويمكن أيضًا أنها تساعد في تجنب الإصابة بنزلات البرد.

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زهرة البيلسان

أكدت الدراسة العلمية الحديثة أن تناول زهرة البيلسان، يقوى المناعة كما يعد وسيلة فعالية لـالحماية من انتشار عدوى الإنفلونزا في المنزل.

الثوم والزنجبيل

يميز الثوم والزنجبيل، بأنهما مضادان للجراثيم، كما أنهما يسرعان من عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون الزائدة، وطريقة أخرى لتجنب نزلات البرد، نتيجة تقويتهم الجهاز المناعي.

الخضروات والفواكه

تساعد الخضروات والفواكة في تقوية المناعة، وبالأخص الطماطم والبرتقال والبنجر والبطاطس الحلوة والباذنجان والبطيخ، ويمكنك ملاحظة التأثير الإيجابي بعد أسبوع من تناول هذه المنتجات.