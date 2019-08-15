نصائح لتطويل الشعر بتكلفة بسيطة

الشعر الطويل هو غاية الكثير من الفتيات، فهو تاج على الرأس وعنوان للجمال، يقدم لكِ موقع "هن" نصائح لتطويل الشعر بتكلفة محدودة في المنزل.

زيت جوز الهند

ضعي زيت جوز الهند الدافئ على شعرك باستمرار، فهو يحسّن من صحة فروة الرأس، ضعيه ثم دلكي به فروة الرأس باستخدام أصابع اليدين بشكل دائري ما يقارب الـ15 -20 دقيقة، ثم اشطفيه بماء فاتر وتكرر هذه العملية 3 مرات أسبوعيًا.

زيت الزيتون

زيت الزيتون البكر الدافئ من أكثر المنتجات الطبيعية التي يمكنها زيادة طول شعرك، يتم تدليك فروة الرأس به جيّداً، وذلك بوضع القليل منه على أطراف الأصابع وتدليك الشعر لمدّة دقيقتين بالتركيز على فروة الرأس والجذور، ثمّ باقي أجزاء الشعر التي تُعاني من الجفاف والتقصف والهيشان، وتركه مدّةً لا تقل عن 30 دقيقة، ثم شطفه، وتكرر هذه العملية مرتين أسبوعيًا.

Advertisements

الثوم المفروم

الخلطات التي تحتوي على ثوم تعد من أكثر الخلطات التي تستجيب لها بصيلات الشعر بالفعل، فبرغم رائحتها الكريهة إلا أنك عن طريقها تحصلين على شعر كثيف طويل كما تريدين.

ضعي في وعاء الخلاط الكهربائي فصوص الثوم، والمايونيز، والزبادي، اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس قوامه يشبه الكريم، ثم ادهني المزيج على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف، واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة، بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء والشامبو جيداً، وتكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

عصير البصل

البصل من أكثر المكونات الفعالة في عملية زيادة طول الشعر، احضري بصلة كبيرة مبشورة، أو مخلوطة في الخلاط مصفاة قومي بتصفية البصلة المبشورة في مصفاة والضغط عليها جيداً للحصول على أكبر قدر ممكن من عصير البصل، ثم قومي بتدليك فروة رأسك بعصير البصل مع التركيز على الجذور، اتركيه لمدة 30-45 دقيقة قبل غسله بالشامبو، كرري هذا العلاج مرة أو مرتين في الأسبوع.

البيض و زيت الخروع

ماسك البيض وزيت الخروع من الماسكات التي تعالج الشعر التالف وتساعده على النمو، اخلطي صفار البيض، مع ربع كوب من زيت الخروع جيدًا حتى يصبح لديك خليط متجانس ومتماسك، بعد ذلك ادهني الشعر من الجذور بالخليط مع التدليك المستمر، واتركيه لمدّة لا تقلّ عن ست ساعات، ومن ثم اغسلي الشعر بالماء الفاتر والشامبو، كما يجب الالتزام بتكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على النتيجة المرجوه.