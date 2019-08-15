محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن العناية اليومية بالبشرة ينبغي أن تشمل الرقبة وفتحة الصدر "الديكولتيه"؛ نظرا لأن البشرة في هذه المناطق تكون نحيفة ورقيقة جدا، ومن ثم تكون أكثر عُرضة للتجاعيد والترهلات.
وأوضحت هوبر أنه ينبغي العناية ببشرة الرقبة وفتحة الصدر بواسطة كريم يعمل على ترطيب البشرة ويساعدها على الاحتفاظ بالرطوبة، مع مراعاة ألا يكون غنيا بالدهون، على أن يتم تطبيق الكريم صباحا ومساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر العناية اليومية بالبشرة تشمل الرقبة وفتحة الصدر أيضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.