العناية اليومية بالبشرة تشمل الرقبة وفتحة الصدر أيضا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن العناية اليومية بالبشرة ينبغي أن تشمل الرقبة وفتحة الصدر "الديكولتيه"؛ نظرا لأن البشرة في هذه المناطق تكون نحيفة ورقيقة جدا، ومن ثم تكون أكثر عُرضة للتجاعيد والترهلات.

وأوضحت هوبر أنه ينبغي العناية ببشرة الرقبة وفتحة الصدر بواسطة كريم يعمل على ترطيب البشرة ويساعدها على الاحتفاظ بالرطوبة، مع مراعاة ألا يكون غنيا بالدهون، على أن يتم تطبيق الكريم صباحا ومساءً.