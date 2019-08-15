لتجتب الإصابات الخطيرة.. توصية بشد حزام الأمان المدمج بمقعد الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

شددت مجلة السيارات "أوتو بيلد" على ضرورة أن يكون حزام الأمان المدمج بمقعد الطفل مشدودا بشكل جيد، كي لا ينزلق الطفل من المقعد ويتعرض لإصابات خطيرة في حال وقوع حادث.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه لا يجوز أن تسمح المسافة بين الحزام وصدر الطفل بمرور أكثر من يد واحدة، فبذلك يكون الحزام مشدودا بشكل جيد يوفر للطفل حماية في حال وقوع حادث.

وبشكل عام، يجب استخدام مقعد الطفل في السيارة إذا كان عمر الطفل أقل من 12 عاما أو إذا كان طول قامته أقل من 150 سم.