طريقة عمل كيكة القهوة

كيكة القهوة من الحلويات التي يحبها الصغار والكبار، فهي شهية ولذيذة، كما أنها سهلة وسريعة التحضير، حضري المكونات واتبعي الخطوات الآتية لتحصلي على أشهى كيك قهوة على الإطلاق. مكونات كيكة القهوة كوب زبدة 4 بيضات 3 أكواب دقيق رشة ملح كوب ونصف سكر باكو بيكنج باودر Advertisements 4 ملاعق كبيرة اسبريسو فانيليا بودرة ثلاثة أرباع كوب كريمة لبانى طريقة تحضير كيك القهوة اضربي الزبدة مع السكر ثم ضيفي البيض واخلطيهم جيدًا. اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر وضيفيه للخليط واخلطيهم معًا. ضعي العجين في قالب كيك وادخليه الفرن على 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة. زينيها بأي كريمة أو صوص حسب الرغبة وقدميها باردة.

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