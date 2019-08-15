طريقة عمل الفريسكا

"الفريسكا" من الحلوى التي يفضِّلها الكثيرون، وتفضل العديد من ربات البيوت إعدادها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، نظرا لمذاقها المميز.

وفيما يلي، خطوات تحضير السويسرول، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، على قناة "سي بي سي سفرة".

المقادير

كوب دقيق

بيضتان

ملعقة صغيرة فانيليا

سكرة بودرة

ملح

كوب لبن

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طريقة التحضير

- إضافة الفانيليا واللبن والبيض والملح في الخلاط.

- استخدام أداة تشكيل الفريسكا، لصنعهان من خلال وضع الخليط بها.

- وضع العجين في زيت على النار.

- وضع السكر البودرة عليه عقب قليه.