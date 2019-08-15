طريقة عمل فطيرة البسطرمة

تعتبر فطيرة البسطرمة من الوجبات السهلة، التي لا تحتاج وقتا كبيرا لتحضيرها كما أنها تحتوى على الكثير من العناصر الغنية. وتقدم "هُن" طريقة إعداد فطيرة البسطرمة، حسب الشيف الشربيني. مقادير فطيرة البسطرمة: دقيق ماء ملح زيت الحشو: بسطرمة Advertisements زيتون بصل فلفل ألوان جبنة رومي بيض طريقة تحضير فطيرة البسطرمة: اعجني العجينة عن طريق خلط المكونات مع بعضها حتى تصبح متماسكة وطرية شكليها على هيئة اسطوانة قم استخدمي السكينة لتقطيعها قطع متساوية كوري كل منها بيديك المبللة بالزيت واتركيها في صينية مغطاة لترتاح قليلا افردي العجينة باستخدام النشابة والزيت حتى تصبح رقيقة وواسعة ثم طبقيها على شكل مربع ضعي الحشو ثم انقليها لصينية مدهونة بالزيت وادخليها فرن ساخن حتى تنضج تماما ثم قدميها

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