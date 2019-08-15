لأول مرة.. مصر تحتضن مسابقة ملكة جمال الشام نوفمبر المقبل

تستضيف القاهرة، أواخر نوفمبر المقبل، مسابقة ملكة جمال بلاد الشام، بمشاركة فتيات من دول سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ولجنة تحكيم تضم عددا من نجوم الفن وخبراء الجمال في مصر والعالم العربي.
وقالت مي الزهيري، منسق المسابقة، في بيان، إن هذا حدث هام وسيعمل على الترويج للسياحة المصرية، خاصة في ظل تغطية إعلامية عربية ودولية من خلال إعلام الدول المشاركة، إضافة لجمعية "المراسلين الأجانب".
تضم اللجنة العليا المنظمة للمهرجان شخصيات عرببة بارزة، ومؤسسات حكومية داعمة للمهرجان الذي سيقام بأحد فنادق القاهرة، وستتم تصفية المشاركات في المسابقة إلى 13 فتاة يتم اختيار الملكة والوصيفتان من بينهن.
يذكر أن القائمين على المهرجان نسقوا مع مسؤولي الشركة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العرب في أمريكا لسابق خبرتهم في هذا المجال، حيث أشرفوا على تنظيم المسابقة العالمية خلال العشر سنوات الماضية.
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