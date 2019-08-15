الامارات | «حديقة برلين»: الباندا العملاقة حامل

شكرا لقرائتكم خبر عن «حديقة برلين»: الباندا العملاقة حامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة الحيوانات في العاصمة الألمانية برلين، أمس، أن الباندا العملاقة «مينغ مينغ» قد تلد نهاية هذا الشهر أو أوائل الشهر المقبل، وفقاً للفحص الذي خضعت له الباندا، ووصفته الحديقة بـ«الواعد».

وقال توماس هيلدبرانت، من معهد لايبنتس لبحوث الحيوان والحياة البرية: «حتى لو كانت هناك حالات حمل زائفة في كثير من الأحيان مع حيوانات الباندا العملاقة، فنحن متأكدون بنسبة 85% من حمل مينغ مينغ».

وأجرى المعهد اختبارات الموجات فوق الصوتية وفحص مستويات الهرمون لدى الباندا. وستكون هذه الولادة الأولى من نوعها في برلين. وتعيش «مينغ مينغ» البالغة من العمر ستة أعوام، وشريكها جياو تشينغ البالغ من العمر تسعة أعوام، في حديقة الحيوانات بوسط برلين منذ صيف عام 2017.

يشار إلى أن حديقة الحيوانات في برلين حصلت على الزوجين على سبيل الإعارة من الصين. ودفعت قلة خبرتهما نسبياً في التزاوج حديقة الحيوانات إلى إخضاع مينغ مينغ للتخصيب الاصطناعي.