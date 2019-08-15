الامارات | أفراح الكعبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد سعيد عبدالله الكعبي بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة حمد خميس سعيد الكعبي. كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة احتفالات الخبيصي بمدينة العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من المهنئين والأهل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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