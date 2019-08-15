الامارات | أفراح العامري والمنصوري

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العامري والمنصوري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام مبارك بن علي العامري حفل استقبال بمناسبة زفاف حفيده عبدالله، نجل المرحوم ناصر بن مبارك العامري، إلى كريمة سعيد بن مبارك المنصوري، بقاعة الوثبة للأفراح في أبوظبي.
وشهد الاحتفال عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ووجهاء قبيلة العامري، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس.
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