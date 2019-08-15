الامارات | حقيبة الظهر الأفضل للعمود الفقري.. بشروط

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيبة الظهر الأفضل للعمود الفقري.. بشروط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الطبيبة الألمانية كارولينه فيركمايستر، إن حقيبة الظهر هي الأفضل من بين أنواع الحقائب المختلفة للعمود الفقري؛ نظراً لأنها لا تسبب إجهاداً لجانب واحد من الجسم.

وشدّدت على ضرورة ألا تكون الحقيبة ثقيلة للغاية، وأن تكون مريحة أثناء الحمل، ونصحت باصطحاب الأغراض المهمة فقط، وتوزيع الوزن بشكل صحيح، مع ضرورة أن تكون أحزمة الحقيبة عريضة بدرجة كافية لتوزيع الحمل على مساحة أكبر.

وأضافت كارولينه فيركمايستر، من مركز هامبورغ إيبندورف الطبي الجامعي، أن الحقائب الأخرى، خصوصاً عند تناوب حمل الأنواع المختلفة منها، تعمل على تنشيط مجموعة مختلفة من العضلات مع عدم إجهاد الجسم من جانب واحد.

ونصحت بتغيير الجانب، الذي تحمل فيه الحقيبة، التي تعلق على الكتف بين الحين والآخر، حيث دائماً ما يميل الشخص إلى رفع الكتف بعض الشيء. وحذرت الطبيبة الألمانية من الأحزمة، التي تضيق على الهياكل الحساسة في منطقة الرقبة، حيث يؤدي ذلك إلى تهيج الأعصاب والعضلات في الجزء العلوي من العمود الفقري.