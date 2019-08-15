الامارات | وجهات النجوم في العيد.. من مصر حتى كاليفورنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن وجهات النجوم في العيد.. من مصر حتى كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تباينت وجهات النجوم المصريين والعرب وخياراتهم، خلال عيد الأضحى، فبينما قضى البعض العطلة على شواطئ الساحل الشمالي والبحر الأحمر، فضّل آخرون السفر للخارج، فيما اضطر فريق ثالث إلى العمل، وإنجاز مشاهد من فيلم.

ووسط البقاع الخضراء في فرنسا، قضت الفنانة دينا الشربيني إجازة عيد الأضحى، وبصحبتها الفنان عمرو دياب، ونشرت الفنانة صوراً لها من أماكن متفرقة من فرنسا.

بينما اختارت النجمة نيللي كريم إيطاليا، ونشرت صوراً لها وسط مسطحات مائية، وطرحت لقطات عدة لها بين إيطاليا واليونان.

وفي إيطاليا أيضاً قضى المخرج والمنتج، مجدي الهواري، وأبناؤه من الفنانة غادة عادل العيد في فينيسيا، حيث تفضل العائلة قضاء الصيف.

أما الفنانة سيرين عبدالنور فانتهزت فترة العيد، وحصولها على إجازة للسفر إلى جزيرة ميكونس اليونانية، ونشرت صوراً لها من هناك.

من جانبها، عيّدت الممثلة السورية، نسرين طافش، في مصر، وبالتحديد في مدينة القاهرة، وطرحت صوراً لها وهي في منطقة الأهرام الأثرية، إذ قامت بجولة سياحية مطولة هناك.

وتقضي الممثلة التونسية درة العيد في أميركا، حيث توجد هناك منذ أسابيع.

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وفي كاليفورنيا أمضى الممثل المصري محمد رمضان إجازته، إذ سافر منذ فترة إلى أميركا، واستكمل إجازة العيد هناك، وسيعود أواخر الشهر الجاري مع أسرته. بينما اتجهت الفنانة حلا شيحة إلى كندا لقضاء عيد الأضحى برفقة أولادها الأربعة، ونشرت صوراً من هناك بصحبتهم وهم يقضون أوقاتاً مبهجة.

وفي مدينة ميلانو الإيطالية تقضي الفنانة الشابة، هنادي مهنى، إجازة العيد مع أسرتها، ونشرت صوراً على صفحتها الرسمية في «إنستغرام» وهي تستمتع بإجازة عيد الأضحى هناك.

أما الفنانة أروى فسافرت إلى الولايات المتحدة بصحبة ابنتها لتقضي إجازة العيد هناك، قبل استئناف نشاطها الفني وتسجيل أغنيتها الجديدة، كما تحضّر لبرنامج جديد ستبدأ وضع لمساته بمجرد العودة من أميركا، في أواخر أغسطس الجاري.

من جهتهم، فضّل عدد كبير من النجوم قضاء العيد على الشواطئ المصرية، مثل الفنان احمد عز، الذي قضى العيد في الساحل الشمالي، وكذلك منة فضالي وأمير كرارة، وخالد النبوي وحسن الرداد، وغادة عادل ومنى زكي وأحمد حلمي.

بينما فضلت النجمة منة شلبي وجهة أخرى في العيد بصحبة والدتها، هي البحر الأحمر في منطقة الجونة بالغردقة، ونشرت صوراً لها مع والدتها.

ولم يكن هناك أي اختيار للنجم محمد هنيدي بالنسبة لإجازة العيد، إذ اضطرته الظروف والعرض المسرحي «3 أيام في الساحل» الذي يقوم ببطولته، أن يقضي العيد بالمسرح حيث يعرض العمل يومياً.

وكذلك اضطر الفنان أحمد السقا أن يقوم بتصوير بعض المشاهد المهمة من فيلمه الجديد «العنكبوت»، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إذ استغل هدوء الشوارع وخلوها من الزحام والمارة وصوّر بعض المشاهد المهمة في العمل.

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