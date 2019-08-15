الامارات | أفراح البريكي والعامري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البريكي والعامري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلة محمد صالح البريكي بمناسبة زفاف نجلها عبدالرحمن إلى كريمة علي سالم بجير العامري. حضر الحفل، الذي أقيم في صالة اليحر للأفراح، عدد من أعيان قبيلتي البريكي والعامري، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال. وتخللت الحفل عروض تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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