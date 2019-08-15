الامارات | الحرم المكي.. بعدسة «خليفة سات» من الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الحرم المكي.. بعدسة «خليفة سات» من الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقط القمر الاصطناعي «خليفة سات»، ظهيرة أول أيام عيد الأضحى، صورة فضائية واضحة وعالية الدقة، للحرم المكي الشريف، في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، خلال أداء الحجاج للمناسك. ويمتلك القمر الاصطناعي «خليفة سات»، خمس براءات اختراع، وتم تصنيعه بالكامل في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%؛ إذ يُعدّ أكثر الأقمار الاصطناعية تطوّراً في فئته على مستوى العالم، وهو مخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وتستخدم صوره في مجموعة متنوّعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، كما يسهم في رصد التغيرات البيئية ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة.

القمر مصنع بالكامل في مختبرات مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%.