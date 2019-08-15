الامارات | العلاج الوظيفي يحدّ من نشوء الندبات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الجمعية الألمانية للروماتيزم، أن العلاج الوظيفي يساعد على الحد من نشوء الندبات بعد العمليات الجراحية أو الحروق أو الجروح، التي قد تتسبب في تقييد الحركة في حال وجودها في اليد أو الأصابع أو المفاصل. وأوضحت الجمعية أن العلاج الوظيفي يساعد على شفاء الجروح بصورة أفضل من خلال الحفاظ على مرونة الأنسجة، نظراً لأنه كلما زادت مرونة أنسجة الندبات زادت حرية الحركة، وبالتالي تقل فرص حدوث قيود حركية.
ويساعد بدء العلاج الوظيفي مبكراً على الحيلولة دون تصلب الندبات، ويخفف من الآلام المصاحبة لها، كما أنه يقلل من الحاجة إلى تعاطي المسكنات.
يذكر أن العلاج الوظيفي هو إحدى المهن الطبية المساندة، التي تقوم على أساس التقييم، ومن ثم العلاج لمهارات الحياة اليومية للأشخاص، الذين يعانون مشكلات جسدية أو عصبية أو إدراكية، من خلال تطوير قدراتهم واستعادتها كما كانت من قبل أو الحفاظ عليها من التراجع والتدهور.
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