الامارات | نصيحة لصاحبات البشرة الجافة: الصابون يزيد التأثير الضار

شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة لصاحبات البشرة الجافة: الصابون يزيد التأثير الضار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت مجلة «جود هيلث» المعنية بشؤون الصحة والموضة صاحبات البشرة الجافة باستعمال الماء والصابون باعتدال، مشيرة إلى أن البشرة قد تفقد نضارتها عند الغسل المتكرر، وهو الأمر الذي يصعب استعادته بواسطة الكريمات مرة أخرى.

ويرتبط عدد مرات غسل البشرة يومياً بنوع البشرة وطبيعية الأنشطة البدنية، التي يقوم بها المرء، وغالباً ما يمكن تنظيف البشرة الدهنية بالماء والصابون بصورة مثالية، أما البشرة الجافة فيفضل - حسب المجلة - استعمال الماء بدرجة أقل. وعند الاستحمام يكفي تنظيف المناطق كثيفة الرائحة، مثل الإبطين ومنطقة الأعضاء الحميمة، بصابون معتدل، أما أجزاء الجسم الأخرى فيمكن تنظيفها بماء فاتر. وأضافت مجلة «جود هيلث» أن الغسل المتكرر للبشرة الجافة بالماء يتسبب في تلف الطبقة الطبيعية الواقية ويجعل البشرة متشققة، كما أن الصابون يعمل على زيادة هذا التأثير الضار.