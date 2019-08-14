تعاني من تصبغ الأسنان.. 3 وصفات طبيعية تخلصك من المشكلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
تعتبر تصبغات الأسنان من المشكلات الصحية المزعجة التي تسبب الضيق والحرج لمن يعانون منها، بسبب تأثيرها على صحة ومظهر الفم والأسنان.
ويحدث تغير لون الأسنان المعروف بتصبغ الأسنان نتيجة وجود بكتيريا في الفم، ناتجة عن رواسب الطعام، او بسبب التأثيرات الجانبية لبعض الأدوية، أو الخلل الجيني في بعض الأحيان، بالإضافة لتناول مياه بها نسبة عالية من آيون الفلورايد.
ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز طرق الوقاية من تصبغات الأسنان، وذلك وفقًا لموقع "Health line".
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