تنقلها أدوات التجميل.. المكورات الذهبية عدوى بكتيرية تهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
تلجأ السيدات، غالبًا، للذهاب لصالونات التجميل في المناسبات المختلفة لوضع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، لكن في بعض الأحيان قد تنقل الأدوات المستخدمة في الصالونات أنواعًا من العدوى الخطيرة.
وتنتقل العدوى بسبب عدم التعقيم الجيد للأدوات، والتناوب على استخدامها، وهو ما قد يسبب انتقال أنواع من العدوى البكتيرية من بينها عدوى المكورات العنقودية الذهبية، ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أعراض وأسباب وطرق الوقاية من المكورات العنقودية الذهبية.
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