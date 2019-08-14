هيفاء تتألق باللون الكوراي.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تشكل حفلات العيد مناسبة لظهور النجمات العربيات بأزياء مميزة تأتي مستوحاة من أحدث صيحات موضة الموسم وتحمل توقيع أشهر دور الأزياء.

يستعرض لك "مصراوى"، أبرز إطلالات النجمات خلال عيد الأضحى، التي جاءت أغلبها كلاسيكية تناسب الحفلات وأجواء العيد الرائعة.

هيفاء وهبي بفستان براق:

تألقت هيفاء بفستان طويل براق باللون الكوراي، خلال عطلة نهاية الأسبوع في فعاليات مهرجان جوتنبرج الثقافي في السويد، وتميز التصميم بتطريز الترتر بالكامل، وقصة الكتف الواحد، وفاتحة جانبية طويلة، من توقيع دار "لابورجوازي".

ونسقت معه حذاء كعب عالي باللون الفضي، وأكملت إطلالتها بمكياج قوى، وعيون سموكي تداخل فيه الألوان الزهرية وتسريحة شعر منسدلة.

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نوال الزغبي تتألق بالأسود:

اختارت نوال الزغبي فستان قصير خلال حفلتها في بيروت، باللون الأسود دون أكمام، وتميز التصميم بالطيات الناعمة، ونسقت معه صندل باللون البيج الفاتح، وأكملت إطلالتها بمكياج ترابي، وقصة الشعر المموج.

يارا بصيحة الشراشيب:

أطلت يارا بفستان طويل باللون الأسود، بصيحة الشراشيب، وبطانه طويلة باللون الفضي بحبيبات ملونة وبراقة، وتميز التصميم بفاتحة جانبية طويلة، وحزام باللون الأسود أضاف أناقة للموديل، من توقيع دار "لابرجوازي"

اليسا بفستان أسود أنيق:

ظهرت اليسا خلال حفلتها في تونس، بفستان باللون الأسود دون أكمام، وتميز التصميم الكلاسيكي بصيحة الخطوط الطويلة، وطبقة كشكسة من الأسفل، وأكملت الإطلالة بتصفيفة الشعر المنسدل بتمويجه من الأسفل.