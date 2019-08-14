بـ3 مكونات فقط.. وصفة سريعة لعلاج الشعر التالف في المنزل

الشعر التالف، يُسبب إزعاجا للعديد، كما أنه يعد من العوامل المؤثرة على جاذبية الفتاة وأنوثتها، ويقلل من ثقتها بنفسها، وسط بحث الكثير منهن، على طريقة سهلة واقتصادية لعلاجه في المنزل.

وفيما يلي طريقة سهلة وفعالة لعلاج تلف الشعر وتغذيته من خلال "الشوفان"، لاحتوائه على البروتين اللازم لإصلاح الشعر، والحفاظ على أطرافه ناعمة حريرية، وفقا لموقع the beauty madness.

المقادير

1/4 كوب شوفان مطحون

1/4 كوب حليب بارد

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

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طريقة التحضير

- تمزج جميع المكونات، وتقلب جيدا.

- وضع الخليط على الشعر المبلل لمدة 30 دقيقة.

- غسل الشعر بالماء البارد.

ويجب تكرار استعمال تلك الوصفة لمدة مرة أو مرتين في الأسبوع، للحصول على شعر ناعم حريري .