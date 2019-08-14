خبيرة أسرية تحذر من خطورة "الموبايلات" على الأطفال: "بتجيب اكتئاب"

قالت رولا لبس، الخبيرة في مجالِ حماية الطفل والأسرة، إن تعرض الأطفال في سن مبكر لشاشات الهواتف الذكية تتسبب لهم في أضرار جسدية ونفسية، لافتة إلى أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية قد يصيب الأطفال بالإدمان والاكتئاب.

وأضافت لبس، خلال مداخلة لها ببرنامج "يوم جديد"، المذاع على قناة الغد الإخبارية، أن هناك عدة ضوابط يجب اتباعّها مع الأطفال عند استخدام الهواتف الذكية، مشيرة إلى أنه يحذر ترك الطفل بمفرده أمام الشاشات قبل إتمام الثلاث سنوات.

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وأشارت الخبيرة في مجالِ حماية الطفل والأسرة، إلى أن هناك تطبيقات مفيدة تساعد الأطفال في سن الخامسة عشر على اكتساب المهارات والمصطلحات وتعلم اللغات، موضحة أن هناك مواقع تساعد الأطفال على التفكير المنطقي للأشياء، كما تكسبهم مهارات الطباعة وعمليات البحث.

يذكر أن الهواتف الذكية أصبحت من ضروريات الحياة وباتت أيضا في متناولِ الجميع بما في ذلك الأطفال، لكن ظاهرة استخدامهم للهواتف الذكية أثارت جدلا واسعا بين خبراء التربية وعلمي الاجتماعِ والنفس وأثارت أيضا قلق وحيرة الآباء والأمهات.