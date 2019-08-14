للأمهات.. متى يجب إزالة اللوزتين عند طفلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
غالبا يعاني الأطفال من مشاكل اللوزتين ما يضطرهم لاستئصالها تمامًا خاصة مع تسببها في ارتفاع درجة حرارة الجسم بصورة كبيرة، وصعوبة البلع الذي يؤثر سلبًا على صحة الأطفال.
وتؤدي اللوزتين وظيفة مناعية في جسم الإنسان، لكن في بعض الأحيان يقرر الأطباء استصالها بسبب تأثيراتها السلبية على صحة الأطفال، لذا يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي الحالات التي يجب فيها استئصال اللوزتين.
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