كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 07:36 مساءً - من أجمل قطع المجوهرات هي خواتم الألماس التي تبرز أناقة المرأة وذوقها الرفيع في اختيار مجوهراتها. فخواتم الألماس تعكس فخامة يغلفها سحر لامتناهٍ لأسلوب المرأة الساعية إلى التفرّد والتميّز أثناء مناسبات صيف 2019.

وقد أطلقت دور المجوهرات الراقية ضمن مجموعاتها من مجوهرات صيف 2019 تصاميم فاخرة من خواتم الألماس المرصّعة بحبات متعددة الأشكال من الأحجار الكريمة الثمينة ذات الجمال الخلاب والسحر الباهر.

خواتم الألماس لمناسبات صيف 2019



واليوم، تضع الخليج 365 بين يديك باقة مفعمة بالفخامة من أجمل تصاميم خواتم الألماس لشتى المناسبات المتعلقة بصيف 2019 ذلك كي تنتقي منها الأروع والأقرب إلى ذوقك.

*أجمل خواتم الألماس لمناسبات صيف 2019

خواتم الألماس من ديفيد يورمان David Yurman لمناسبات صيف 2019

خواتم الألماس من ديفيد يورمان David Yurman لمناسبات صيف 2019



من علامة ديفيد يورمان David Yurman اخترنا خاتم الألماس للخنصر Pinky، والذي يعدّ تعبيراً عن تفرد وتميز الدار ورمزاً للدقة والإتقان وتجسيداً عصرياً للكلاسيكية. تم تصميم هذا الخاتم ببراعة من الذهب الأبيض وترصيعه بالألماس البراق وهو ذو تصميم سهل الارتداء في أصبع الخنصر.

ننصحك بارتدائه هذا الصيف مع عباية أو فستان سهرة رقيق لإطلالة متألقة.

خواتم الألماس من شارمالينا Charmaleena لمناسبات صيف 2019

خواتم الألماس من شارمالينا Charmaleena لمناسبات صيف 2019



يتميز هذا الخاتم الألماس Swords Of Love الذي تقدمه لك علامة شارمالينا Charmaleena بإصدار محدود، باللمسة الراقية التي تتميز بها مجموعة تصميمات العلامة الجذابة. تم تصنيعه من الذهب الأبيض عيار 18 وتزينه بالألماس البافيه المتلألئ.

يمكنك تنسيقه مع كاميسول أنيق باللون نفسه لإطلالة مسائية تخطف الأبصار خلال مناسبات الصيف العصرية.

خواتم الألماس من بوشرون Boucheron لمناسبات صيف 2019

خواتم الألماس من بوشرون Boucheron لمناسبات صيف 2019



يتميز خاتم S Motif Serpent Bohème من مجموعة بوشرون Boucheron المستوحى من الأفعى، بالتشكيل الرائع المتميز للمجموعة والمصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً. وتتجلى إطلالته الأنيقة في شكله المستدير وترصيعه بالألماس، والمستوحاة فكرته من سلسلة الحبال.

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سيضفي هذا الخاتم فخامة مثالية إذا ما نسّقته مع الأقراط من نفس المجموعة لإطلالة مسائية أنيقة.

خواتم الألماس من أنيتا كو Anita Ko لمناسبات صيف 2019

خواتم الألماس من أنيتا كو Anita Ko لمناسبات صيف 2019



أضيفي لمسة مفعمة بالرقة إلى إطلالتك بارتداء هذا الخاتم الألماس Leaf من أنيتا كو Anita Ko المصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً. يأتي الخاتم بتصميم ملفوف حول الأصبع على شكل أوراق شجر متداخلة مرصعة بحبات الألماس الدائرية والمستطيلة البراقة.

أضيفي لمسة فخامة على إطلالتك بارتدائه في المناسبات الصباحية أو المسائية على حد سواء.

*كيفية العناية بخواتم الألماس

- حاولي دائماً الاعتناء بخواتم الألماس خاصتك وتنظيفها بعد كل مرة ترتدينها فيها وذلك بواسطة قطعة قماش ناعمة.

- حتى وإن كنت تنظفين خواتم الألماس بطرق منزلية بسيطة، إلا أنه لا يمكن لك أن تستغني عن طرق التنظيف الاحترافية مرّتين على الأقل في العام، والتي لا يمكن إلا لبوتيك المجوهرات القيام بها.

- لا ترتدي خواتم الألماس أثناء قيامك بالأعمال المنزلية ذلك كي لا تخاطري في كسرها أو وقوع حبات الألماس منها.