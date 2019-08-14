أحمد عز Vs زينة.. الفنانون يؤيدون من بعد خناقة الساحل؟

مشاجرة خلال العيد شهدتها قرية "مراسي" في الساحل الشمالي، طرفاها الأساسيان، هما نسرين رضا شقيقة الفنانة زينة، وأحمد عز، وأعقب تلك المشاجرة كثير من الجدل والمشاحنات، وجددت الحديث حول القضايا القديمة بين الثنائي، لا سيما بعد رفع عز دعوى قضائية لتقليل نفقاته على طفليه التوأم من زينة، والذي حكمت المحكمة بثوب نسبهما إليه.

رغم أن زينة ليست طرفا فعليا في تلك المشاجرة، حيث حرر أحمد عز محضري شرطة ضد شقيقتها نسرين وليست هي إلا أن بعض الفنانين قرروا أن يظهروا لأحمد عز الدعم، خاصة بعد تحقيق فيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، إيرادات كبيرة.

فريق أحمد عز

ضم فريق الفنان أحمد عز عددا من الفنانين والمشاهير أبرزهم:

ريهام سعيد

تعتبر الإعلامية ريهام سعيد، هي واحدة من أشد الداعمين لأحمد عز، سواء في قضة نسب الطفلين، أو المشاجرة الأخيرة، ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تؤكد هذا الدعم في فيلمه الأخير فقد حمدت الله أن إيراداته لم تتأثر بتلك المشاجرة.

واستعانت ريهام سعيد بما نشرته جريدة "الوطن" عن إيرادات فيلم "ولاد رزق 2"، الذي يشارك عز في بطولته، والذي حمل عنوان "ولاد رزق 2" يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما بـ8 ملايين و401 ألف، لدعم الفنان، معلقة: "ولا يهمك يا عز"، في رسالة مساندة له، بعد مشاجرته الأخيرة شقيقة الفنانة زينة في الساحل الشمالي.

وكذلك كتبت تعليقا تؤكد فيه ذلك.

وقالت ريهام في تعليق لها، على منشور كتبه مدير أعمالها يشيد بنجاح أفلام الفنان أحمد عز: "برضوا هاقول لك حسبي الله ونعم الوكيل زي ما قلتلها من 3 سنين وبهدلتني في المحاكم من غير حق مش بتبهدل غير عيالها وسمعتهم باللي بتعمله"، وذلك إشارة إلى الفنانة زينة التي رفعت ضدها قضية في العام 2017، واتهمها فيها عاصم قنديل محامي زينة، الإعلامية ريهام سعيد بتزييف الحقائق ونشر أخبار خاطئة ما يعرضها للمساءلة القانونية، وبالفعل صدر ضدها حكم المحكمة بالحبس 6 أشهر مع دفعها لغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

أحمد فلوكس

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جمعته بأحمد عز، خلال كواليس تصوير فيلم "الممر"، وأظهر في تعليقه على الصورة دعمه للفنان الشاب، في نفس وقت مشاجرة أحمد عز مع زينة، وكتب فلوكس في تعليقه على الصورة، "حق الله.. الراجل ده أنا اشتغلت معاه.. جدع في حاله ومركز في شغله بس ومحترم ومعندوش حاجة فعلا غير انوا يشتغل وينجح.. ربنا معاه ويصلحلوا الحاال".

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عمر زهران

الفنان والمخرج عمر زهران كان كذلك واحدا من الداعمين لأحمد عز، خاصة بعد النجاح الجماهيري لفيلمه الجديد الممر، بتحقيقه إيرادات وصلت لأكثر من 8 مليون جنيها، في أول أيام العيد فقط، مسجلا بذلك أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، وذكل بالتزامن مع مشاجرة زينة.

وكتب زهران في تعليقه على صورة نشرها بصحبة أحمد عز على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "مبروك لصديقي النجم الخلوق أحمد عز نجاح فيلمه اولاد رزق وتحقيقه لاعلي إيراد يومي في تاريخ السينما المصريه مبروك لأحمد عز النجم المجتهد والخلوق.. وصاحب الروائع في اختياراته الفنية وحالة النضج الكبيرة اللي محققها في كل الاعمال اللي تعتبر فخر للسينما المصرية".

منة فضالي

وجدت منة فضالي من جديد، مشكلة تنحاز فيها إلى فريق أحمد عز ضد الفنانة زينة، فقد كانت كذلك من المشكلات التي وقعت بين الثنائي من رفع قضية نسب على الطفلين، وحتى ثبوتها، فقد حدثت كثير من المشاجرات والمشاحنات بينهما بسبب انحياز منة فضالي لزينة.

وكتبت منة فضالي على صفحتها الشصخية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدعم أحمد عز، مستغلة نجاح فيلمه الجديد "ولاد رزق2"، وكتبت، "مبروك يا حبيبي نجاحك وتألقك دائما مش جديد عليك ربنا يحفظك ودائما قمر".

فريق زينة

على جانب آخر، لم يعلن أي فنان بوضوح أو بشكل ضمني دعمه للفنانة زينة في أزمتها مع أحمد عز، ورغم أن دعم عز جاء بشكل غير مباشر عن طريق فيلمه "ولاد رزق 2"، إلا أن البعض كان حريصا على إبداء الدعم حتى في التعليقات مثل الإعلامية ريهام سعيد، ويظل فريق زينة خاليا من الداعمين سوى أسرتها.

وقالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة بالعلمين، أصدرت قرارا باستدعاء الفنانة زينة وشقيقتها لسماع أقوالهما في الاتهامات التي ذكرها الفنان أحمد عز، حول قيامها بالتعدي عليه بالسب والقذف والبلاغ الكاذب، كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وأضافت المصادر أن النيابة انتهت من سماع الفنان عز، واستمرت التحقيقات قرابة ساعة ونصف بمقر النيابة، حيث أكد عز أنه كان يجلس مع عدد من أصدقاءه ومن بينهم صحفي "الوطن"، الذي كان بدأ لتوه في تسجيل حوار صحفي معه، وفوجئ بشقيقة الفنانة تقتحم المكان وتحاول الاعتداء عليه بالضرب، مشيرا إلى أنها وجهت له سبا وقذفا مباشرا، وأن تلك الوقائع مسجلة بتسجيل الصحفي، وأيضا طالب بتفريغ كاميرات المراقبة التي ستثبت صحة أقواله.

كان شجار قد اندلع بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة وشقيقتها، ووصل الأمر إلى التشابك بالأيدي، حين كان عز يجري حوارا صحفيا مع "الوطن"، وفوجئ بسيدة لا يعرف هويتها تلكمه في وجهه، وشاب بصحبة السيدة يوجه له السباب، واستدعى أمن الفندق لتحرير محضر لهما.

ونظرًا لأن ياسمين شقيقة الفنانة زينة، هي أشهر شقيقاتها، فاعتقد البعض أنها هي التي دخلت مع عز في شجار، لكن تبين من التحريات، أن شقيقة ثانية اسمها نسرين هي التي دخلت مع عز في الشجار.