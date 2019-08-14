جلسة تصوير جديدة، خطفت بها الفنانة نيللي كريم الأنظار، أثناء تواجدها وسط الطبيعة، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "نيللي" بقميص "أستومك" والذي تميز بأنه فضفاض وغير منقوش، وبنطلون أسود لامع، مزود بحزام متوسط الحجم، ومع إمساكها بـ"إيشارب" أحمر طويل. وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يزيد على 72 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ما تلفي الطرحة على شعرك أحسن"، و"إيه الجمال ده بس"، و"كل الفنانات المصريات حلوين أوي كده زيك". Advertisements تشارك "نيللي" في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، مع هند صبري ونيللي كريم وخالد الصاوي وإياد نصار وولاء الشريف، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بـ"إيشارب" و"قميص استومك".. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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