المغات من المشروبات المصرية الشهيرة، تتناوله النساء بعد الولادة لأنه يعمل كمدر للحليب، وعادة ما يتم شراؤه من العطار ويأتي على شكل مسحوق أصفر، ويقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل المغات بكل سهولة وسرعة في المنزل. مكونات المغات معلقتين كبيرتين مغات. كوب مكسرات محمصة. سكر حسب الرغبة. معلقتين كبيرتين سمنة بلدي. Advertisements كوبين ماء. معلقتين صغيرتين سمسم. طريقة تحضير المغات ضعي المغات البودرة مع السمن على النار وقلبيهم جيدًا. ضيفى لهم السكر والسمسم والماء المغلي واتركيهم حتى يتجانسوا كليًا. ضعي المغات في أكواب التقديم وضيفي إليه المكسرات وقدميه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل المغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.