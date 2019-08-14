الحبس والغرامة.. العقوبة التي تنتظر شقيقة الفنانة زينة في حالة ثبوت اعتدائها على أحمد عز

حرر الفنان أحمد عز محضر ضد "نسرين" شقيقة الفنانة زينة، أم طفليه "عزالدين وزين الدين"، يحمل رقم 1952 لسنة 2019 جنح العلمين، يتهمها فيه بالتعدي عليه في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي.

وشمل المحضر ورود بلاغ بقيام شقيقة الفنانة زينة بالاعتداء على الفنان أحمد عز أثناء تواجده في أحد الأماكن العامة، وأنها توجهت إليه وقامت بسبه ومحاولة الاشتباك معه بالأيدي، ما دفع الحضور للتدخل وفض الاشتباك ليتحرر المحضر ويشمل تبادل الاتهامات بين الطرفين أمام الشرطة والنيابة العامة.

وعن العقوبة المحتمل توقيعها على شقيقة الفنانة زينة، قال المستشار عمرو عبد السلام، إن التهمة إذا كانت تمثل جنحة ضرب بسيط، والتي يكون فيها تقرير الطب الشرعي علاج أقل من 21 يوما، عقوبتها الحبس من 24 ساعة لـ6 أشهر.

بينما تتراوح عقوبة الضرب المشدد من 6 أشهر لسنة، وهي التي تعيق الشخص عن ممارسة أعماله بمدة 21 يوما حسب ما يورد في تقرير الطب الشرعي.

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كما يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، ومن المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق عند ثبوت الضرب باليد و لو مرة واحدة سواء تركت أثراً أو لم تترك.

وكانت شرطة السياحة تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال "عز" في الاتهامات الواردة بالبلاغ، والذي أكد أن شقيقة الفنانة زينة قامت بالاعتداء عليه بالسب والقذف، كما اتهمها بالبلاغ الكاذب.

وكانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال الفنان أحمد عز الذي قدم تسجيلا صوتيا يتضمن تفاصيل وترتيب أحداث الواقعة التي حدثت في مراسي بالساحل الشمالي، واستشهد "عز" بصحفي "الوطن"، الذي كان يجري الحوار معه وقتها، وقدم التسجيل للنيابة وطلب الاطلاع عليه وتفريغه، لأنه يثبت أنه تعرض للاعتداء من شقيقة زينة أثناء جلوسه مع أصدقائه، والصحفي الزميل بـ"الوطن" الذي كان يجري الحوار معه.