أصالة تتألق في حفلها بإنجلترا بفستان من توقيع نيكولا جبران

بإطلالة هادئة خطفت الفنانة السورية أصالة نصري الأنظار خلال حفلها الغنائي في العاصمة البريطانية لندن مساء أمس، مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام"، بصورة من كواليس الفعالية الفنية.

وأطلت أصالة بفستان يحمل اللون الأزرق الفاتح، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، فضلا على أنه مزين بفصوص لامعة أعلى منطقة الخصر، من توقيع صديقها مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، مع اعتمادها على مكياج "سموكي" بأنامل خبير التجميل محمد الحداد.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على أكثر من 70 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ده لبس العيد ولا أيه يا صولا"، و"اللون واللوك كله رائع"، و"طلة راقية ومبهرة"، و"إنت حلويات الشام يا أصالة".

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ومنذ أيام هنأت الفنانة أصالة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" ابنتها "شام" بمناسبة عيد ميلادها الـ27، عبر مشاركة جمهورها صورة تجمعهما معًا.

وعلقت أصالة على الصورة قائلة: "أنتِ دليلي للنّقاء، أنتِ مصدر سعادتي وثقتي، وأنتِ السّبب الأكبر لنجاحي، أنتِ روحي، أنتِ عيناي الّتي أرى بهما، أنتِ مصدر افتخاري، وأنتِ شريكتي بالأمومة لكلّ أبنائي، أنتِ الدّليل لي، أنتِ عنوان أملي وأنتِ غدي، كلّ عام تكبرين فيه يكبر كلّ ماذكرت ويتجدّد، لولاكِ ماكنتُ أنا".