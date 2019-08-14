"نشوى" ترفع دعوى طلاق: "اتجوزني عند في أختي"

"حبيب أختي اتجوزني عند فيها علشان يكيدها.. لسه بيحبها واتجوزني علشان يعاقبها"، هكذا روت "نشوى. م" 23 عاما، أسباب طلبها للطلاق أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية في طوخ.

قالت إنها تزوجت من جار شقيق صديقة شقيقتها الكبرى، وعندما تقدم العريس لخطبتها بدأت عداوة غير مبررة بيتها وبين شقيقتها، متابعة: "بعد الجواز اختي مكانتش بتزورني في البيت قلت يمكن غيرانه علشان هي الكبيرة ولسه متجوزتش".

وأضافت: "جت في يوم تقولي إن جاي لها عريس فرحت جدا وقمت أجهز الغدا سمعت كلام بينها وبين جوزي بصوت واطي مفهمتوش واستغربت جدا.. خرجت كنت فاكرة إنها بتحكي له حاجة خاصة بالعريس لقيت جوزي ماسكها من إيدها وبيقولها بسبب عندك اتجوزت اختك وانت جاية عاوزة تتجوزي غيري".

الحديث كان كالصاعقة على سمعها، وقالت: "سألت نفسي إزاي ممكن أعيش مع حد مش بيحبني.. كان الحل إنه لازم أطلب الطلاق بس إزاي وأنا لسه عروسة.. قلت لبابا إني عاوزة أتطلق موافقش.. معرفتش أبويا حاجة وطلبت من اختي تقول لجوزي يطلقني وإلا هفضح أمرهم"، رفض الزوج طلاقها، فتوجهت لرفع دعوى طلاق.