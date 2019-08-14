فيديو.. رجل أمن سعودي يؤدي التحية العسكرية لوالدته في الحج

تلقى رجل أمن سعودي الكثير من ردود الأفعال الإيجابية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مقطع فيديو مؤثر أدى فيه التحية العسكرية لوالدته أثناء تأديتها لمناسك الحج هذا العام.

ونقلًا عن صحيفة "البيان" السعودية، فإن السيدة هي نفسها والدة الشهيد إبراهيم عسيري، الذي فقد حياته أثناء عملية عسكرية جنوبي المملكة.

وظهر رجل الأمن السعودي عبد الرحمن عسيري في الفيديو وهو يقترب من والدته، مؤديا لها التحية العسكرية، قبل أن يتبادلًا عناقًا حارًا.