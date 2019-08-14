ألمانية تعترف بقتلها لمتقاعد وحصولها على معاشه لعدة سنوات

اعترفت امرأة يوم الثلاثاء الماضي أمام محكمة مدينة ماجدبورج الألمانية بقتل متقاعد والحصول على معاشه لعدة سنوات.

وأوضحت المتهمة البالغة من العمر 62 عامًا، أنها قتلت الرجل دفاعًا عن النفس بعدما حاول الاعتداء عليها جنسيًا.

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وذكرت المتهمة أنها قتلت الرجل المتقاعد، الذي كان جارها وتتولى رعايته على مدار سنوات بسكين وفأس، مضيفة أن الواقعة حدثت قبل 24 عامًا.

وبعد وفاة المجني عليه، حصلت المتهمة على معاشه على مدار سنوات، وتقدر الدعوى أن المرأة حصلت على 105 آلاف يورو خلال الفترة من مارس 2004 حتى سبتمبر 2015 على الأقل.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الألمانية "Deutsche Presse Agentur"، وجه الإدعاء العام الألماني للمرأة تهمة ضرب أفضى إلى موت، والنقطة الفاصلة في التقييم القضائي للقضية هي تحديد وقت وقوع الجريمة، فترجح الدعوى أنه تم ارتكاب الجريمة في خريف عام 2001، عندما كان يبلغ الضحية من العمر 81 عاما، بينما تدعي المتهمة أنها ارتكبت الجريمة في خريف عام 1995، مما يعني أن الجريمة قد سقطت بالتقادم.