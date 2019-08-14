تعرفي على أجمل إطلالات كيت ميدلتون لتلهمكِ ستايل ملكيًّا لا يخلو من البساطة

إذا أنغرمتِ بـ أسلوب دوقة كامبريدج كيت ميدلتون هذا الصيف، يمكنكِ بسهولة محاكاة اطلالاتها نفسها لمظهر أنيق في عيد الأضحى.

توقفنا عند مجموعة رائعة من الاطلالات التي اعتمدتها كيت ميدلتون منذ بداية الصيف، تلهمكِ ستايل ملكيًّا لا يخلو من النعومة والبساطة.

ظهرت دوقة كامبريدج برفقة زوجها الأمير ويليام لمشاهدة إحدى مباريات بطولة ويمبلدون، وهي ترتدي فستانًا بتوقيع دار إميليا ويكستيد Emilia Wickstead بـ اللون السماوي الفاتح مع زوج من الأحذية المدببة بدرجة من النيود.

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حضرت كيت ميدلتون نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات، برفقة بيبا ميدلتون وميغان ماركل، مرتدية فستان ميدي أخضر مزينًا بأزرار أمامية، بتوقيع دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana مع زوج من أحذية الـ pump ، وحملت حقيبة بمقبض علوي.

في نزهة عائلية، ظهرت كيت ميدلتون مع أسرتها، وهي ترتدي فستان ميدي موردًا ورديًّا، ونسقته مع حقيبة "كروس" حمراء، وحذاء عصري بكعب عريض.

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خلال مباراة للتنس في ويمبلدون، اعتمدت كيت ميدلتون فستانًا أبيض بتصميم القميص العصري مع الأكمام المنفوخة وحزام أسود أنيق من ألكساندر ماكوين Alexander McQueen .

حضرت دوقة كامبريدج ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي ، مرتدية فستانًا صيفيًّا مزينًا بالأزهار، مع حزام يضم الخصر وكرانيش ناعمة في نهاية التصميم.

خرجت دوقة كامبريدج للاحتفال بعشاء في مطعم سبرينج، معتمدة فستانًا أبيض مكشوفًا من الأكتاف، بتوقيع علامة باربرا كاساسولا، مع زوج من الأحذية الكلاسيكية من جيمي تشو البراقة.

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