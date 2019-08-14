الصيحات اللافتة بأسبوع الموضة في "كوبنهاغن" تتربع على عرش الموضة في ربيع 2020

كان أسبوع الموضة في كوبنهاغن بمثابة وجبة غنيّة لجميع عشّاق الموضة، حيث ظهرت العديد من الصّيحات اللافتة على منصّات ربيع وصيف 2020، بما في ذلك صيحة الرّيش الورديّ الحسّاس في عرض سيسيل باهنسن، والأحزمة المصنوعة من حجر الراين وحمّالات الصّدر في عرض ساكس بوتس، والطبعات السحابية في عرض هيلمستيدت، وحقائب ربطات البو الضخمة في روديبير، وبما أنّ أسبوع الموضة في كوبنهاغن يملك القدرة على التنبّؤ بالاتّجاهات القادمة، إليكِ الاتّجاهات الأربعة، التي سيرتديها الجميع خلال عام 2020:

الشورتات الطويلة الفضفاضة

قدّم المصمّمون خلال أسبوع الموضة في كوبنهاجن الشورتات الطويلة الفضفاضة كبديل مثالي للشورت الضّيق، أو ما يٌعرف بشورت راكبي الدراجة الهوائيّة، وقد تمّ تنسيقها مع كلّ شيء، بدءًا من الجاكيتات المطبّعة بجلد الثعبان إلى سترات الهوديز.

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فساتين الرّيش

بالنسبة لعشّاق الأسلوب الرومانسيّ، قدّمت كلّ من سيسيلي باهنسن وRotate فساتين الرّيش الحالمة، والتي نتوقّع رؤيتها في كلّ مكان خلال سنة 2020.

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الجوارب المطبّعة

شهدت العديد من عروض أسبوع الموضة في كوبنهاغن ظهور الجوارب الشيقة الملوّنة بكثرة، وهناك الكثير من الخيارات الجديدة للاختيار من بينها في عام 2020.

بوتات فوق الرّكبة الملوّنة

أيّ صيحة تقف وراءها علامة غاني ستكون ضخمة، و في هذا الموسم كانت كل إطلالة في عرضها منسّقة مع زوج من أحذية البوت فوق الرّكبة بطبعات جلد الثعبان باللّون الأزرق والأخضر.

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