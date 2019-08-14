بعد عيد الأضحى.. كيف تخسر الوزن الزائد في أسبوعين فقط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:

ترتبط عطلة عيد الأضحى عند الأشخاص باكتساب الوزن الزائد، بسبب العادات الصحية الخاطئة التي يتبعها البعض خلال تلك الفترة، وإكثارهم من تناول الأطعمة الدسمة دون بذل مجهود لحرق السعرات الحرارية المكتسبة منها.

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