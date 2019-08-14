"الريكي الياباني".. الحل السحري للتخلص من الطاقة السلبية

تتعرض أغلب النساء للكثير من الضغوط اليومية والتي بدورها تترك آثارها السلبية لديهن، ولذلك يبحثن عن طرق للتخلص من تلك الطاقة السلبية، وذلك من خلال نظام "الريكي" الذي يعمل على تخلص النساء من تلك الطاقة التي تؤثر على حياتهن.

وتقدم "هُن" أبرز المعلومات عن نظام "الريكي" وكيفية القيام به حسب المركز الدولي لتدريب "الريكي":

هو شكل من أشكال العلاج البديل يشار إليه عادة باسم شفاء الطاقة، ويمكن أن تساعد جلسة واحدة من "الريكي" في تخفيف التوتر والإجهاد، ويمكن أن تساعد في دعم الجسم لتسهيل بيئة للشفاء على جميع المستويات البدنية والعقلية والعاطفية.

ومدة الجلسة عادة من 60 إلى 90 دقيقة، وعادة ما تتم المناقشة خلال الجلسة مع ممارس "ريكي".

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تستلق المريضة بشكل مريح على طاولة للتدليك على ظهرها، مع إزالة الحذاء، ويفضل أن تكون الملابس فضفاضة وواسعة، وتبدأ جلسة العلاج بـ "الريكي" من رأس الشخص أو القدم، وقد يشعر المريض بالطاقة السلبية في الوهلة الأولى بإحساس دافئ أثناء الجلسة أو لا شيء على الإطلاق سوى الاسترخاء.

نظام العلاج بـ"الريكي" ظهر في اليابان في أواخر القرن التاسع عشر، وهو شكل من أشكال العلاج بالطاقة، فيمكنه علاج المشاكل النفسية الناتجة عن الأزمات العاطفية، كما أنه يمكن أن يقلل الألم بشكل طفيف كالصداع والتوتر.

وأظهرت دراسة استقصائية لعام 2007، أنه في الولايات المتحدة حاول 1.2 مليون من البالغين تجربة "ريكي"، وأكثر من 60 مستشفى تقدم خدمات "الريكي" للمرضى.