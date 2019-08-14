أول مأذونة مصرية: وثقت 3000 حالة زواج منذ 2008

قالت أمل سليمان أول مأذونة مصرية، إنها تحدت الجميع للاستمرار في هذة المهنة التي كانت حكرا على الرجال فقط منذ سنوات طويلة، فعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهت لها إلا أنها قد وثقت نحو 3 آلاف زيجة منذ 2008.
وأضافت "سليمان" في تقرير مع قناة "الغد الإخبارية" أنها تعمل بهذة المهنة منذ 2008، وحصلت على ترخيص رسمي بمزاولتها بمحافظة الشرقية، بعد منافسة مع 11 متقدمًا آخرين من الرجال.
وتابعت "سليمان" أنها حصلت على درجة الماجستير في القانون، وعزمت على مزاولة هذه المهنة بعد وفاة عمها الذي كان يعمل مأذونًا لقريته، فزوجها أول من شجعها على اتخاذ هذة الخطوة.
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