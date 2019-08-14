ستيفاني فرابار.. من هي "المرأة الحديدية" حكم كأس السوبر الأوروبي؟

العالم على موعد مع مباراة مثيرة بين ليفربول وتشيلسي مساء اليوم، ولكن على الهامش تلفت الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار الأنظار إليها كونها سجلت بقيادتها أول طاقم تحكيم نسائي يكون حاضرا في مثل تلك المباراة الهامة يتكون من الحكمة الفرنسية مانويلا نيكولوسي والأيرلندية ميشيل أونيل، ولقبت ستيفاني من قبل بـ"المرأة الحديدية"، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها بجانب تفوقها الرياضي، فمن المقرر أن تكون حكمة مباراة كأس السوبر الأوروبي.

ويلتقي فريق ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، والمحترف في صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح ونظيره تشيلسي بطل الدوري الأوروبي في التاسعة مساء اليوم بملعب فودافون أرينا، في تركيا:

- تبلغ من العمر 35 عاما.

- صنفت ضمن أفضل 40 حكما رياضيا في فرنسا.

- اختارها الاتحاد الأوروبي "يوفيا" لتكون حكم مباراة ليفربول وتشيلسي.

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- هي أول امرأة تحكم في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

- أول سيدة فى التاريخ تدير مباراة كرة قدم للرجال في الدوري الفرنسي، وهي مباراة ستراسبورج وأميان ضمن منافسات الجولة الـ34.

- ثاني سيدة في التاريخ تدير مباراة بالدرجة الممتازة للرجال في دوريات أوروبا، بعد الحكمة الألمانية بيبيانا شتاونهاوس.

- تحكم المباراة بنفس الطاقم التحكيمي الذي لازمها في نهائي كأس العالم للسيدات، بين الولايات المتحدة وهولندا.

- بدأت حياتها الرياضية حكم مساعد في 2007.

- حصلت على شارتها الدولية عام 2011.